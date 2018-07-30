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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:5788

Статистка: за год зарплата на Сумщине выросла на 10%

Главное управление статистики в Сумской области сообщает, что в июле на предприятиях Сумщины было занято 202,7 тыс. человек.

Заработная плата одного штатного работника в среднем составила 7636 грн. Рост реальной зарплаты (с учетом инфляции и уплаченных налогов) по сравнению с июлем 2017 года составил 10,5%.

Задолженность по выплате заработной платы за июль 2018 года увеличилась на 11,4 млн грн и на 1 августа 2018 года составила 215,9 млн грн. Львиная доля задолженности принадлежит ПАО «Сумское машиностроительное научно-производственное объединение», долг которого составляет 161,0 млн грн.

Экономика Задолженность по зарплате Средняя зарплата Статистика

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