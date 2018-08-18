Под Сумами нашли авиабомбу

В поле, в двух километрах от села Алексеевка Сумского района, во время проведения работ было обнаружено 50-килограммовую авиационную бомбу времен Второй мировой войны.
На месте обнаружения старого боезаряда выставлена охрана полиции до прибытия саперного подразделения специального регионального центра быстрого реагирования оперативно-спасательной службы гражданской защиты Управления ГСЧС Украины.
Полиция напоминает гражданам, что во всех случаях обнаружения снарядов, мин, гранат и других взрывоопасных предметов, ни в коем случае с ними нельзя контактировать самим и не допустить контакта посторонних лиц. В случае выявления где-либо оружия, боеприпасов или других взрывоопасных предметов, самое главное отметить или запомнить место находки, отойти на безопасное расстояние и вызвать полицию, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
За минувшие сутки пиротехники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям обезвредили 2 устаревших боеприпаса....
22 августа группой пиротехнических работ Межрегионального центра быстрого реагирования Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, в Шосткинском и Конотопском районах...
20 августа в 18:00 группой пиротехнических работ Межрегионального центра быстрого реагирования Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области...
20 августа в с. Новоселица Сумского района работники Сумской городской спасательно-водолазной службы подняли из местного пруда на поверхность тело человека....
19 августа в 14:12 на линию экстренного вызова «101» поступило сообщение о пожаре жилого дома по ул. Сумской в с....