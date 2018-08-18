Под Сумами нашли авиабомбу Вечером 29 августа в Сумской районный отдел полиции поступило сообщение об обнаружении неподалеку от села Алексеевка Сумского района авиабомбы.

В поле, в двух километрах от села Алексеевка Сумского района, во время проведения работ было обнаружено 50-килограммовую авиационную бомбу времен Второй мировой войны.

На месте обнаружения старого боезаряда выставлена охрана полиции до прибытия саперного подразделения специального регионального центра быстрого реагирования оперативно-спасательной службы гражданской защиты Управления ГСЧС Украины.

Полиция напоминает гражданам, что во всех случаях обнаружения снарядов, мин, гранат и других взрывоопасных предметов, ни в коем случае с ними нельзя контактировать самим и не допустить контакта посторонних лиц. В случае выявления где-либо оружия, боеприпасов или других взрывоопасных предметов, самое главное отметить или запомнить место находки, отойти на безопасное расстояние и вызвать полицию, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.