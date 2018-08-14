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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:11119

На Сумщине фейковый соцработник обобрал пенсионерку

Неизвестный злоумышленник, представившись социальным работником, попал в жилище пожилой женщины и присвоил ее деньги в сумме 12000 гривен, подменив их сувенирными купюрами.

Днем к жительнице села Добрянское Великописаревского района пришел неизвестный смуглый мужчина. Только 83-летняя женщина открыла калитку, и тот, представившись хозяйке работником отдела социального обеспечения, завел разговор о том, что в стране началась денежная реформа, и из обращения начали изымать гривны большого номинала.

Мужчина посоветовал женщине долго не тянуть и предложил обменять «старые» гривны большого номинала на деньги нового образца прямо на месте. Хозяйка достала из тайника все свои сбережения и передала их мошеннику, чтобы тот осуществил обмен. Что злоумышленник сразу же и сделал, обменяв настоящие деньги на сувенирные бумажки, очень похожие на только что напечатанные 500-гривневые банкноты.

Полиция открыла уголовное производство по ч.1 ст. 190 «Мошенничество» Уголовного кодекса Украины. Злоумышленнику, в случае его задержания, может грозить штраф, исправительные работы на срок до двух лет, или ограничение свободы на срок до трех лет.

Полиция Сумщины предупреждает граждан об опасности быть обманутыми мошенниками и советует не доверять свои деньги, сбережения и имущество никому из посторонних. Будьте внимательны и осторожны, чтобы не попасть на крючок мошенников, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Великописаревский район Мошенничество

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