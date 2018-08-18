Матч «Сум» против «Днепра-1» можно посмотреть онлайн (трансляция) Сегодня, 31 августа, в Сумах пройдет матч 7-го тура первенства Украины по футболу в первой лиге между ПФК «Сумы» и СК «Днепр-1» из Днепра.

Игра начнется на стадионе «Юбилейный» в 18.00. После 5 туров на счету «Сум» 7 очков и десятое место, у днепрян – 15 очков и первое место.