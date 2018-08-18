Матч «Сум» против «Днепра-1» можно посмотреть онлайн (трансляция)

Игра начнется на стадионе «Юбилейный» в 18.00.
После 5 туров на счету «Сум» 7 очков и десятое место, у днепрян – 15 очков и первое место.
30 августа в Сумах разыграли финал открытого кубка города по футболу....
После того, как ПФК «Сумы» пришлось попрощаться с рядом ключевых игроков и нескольких поражений, селекционный отдел клуба работает над поиском...
29 августа были сыграны два перенесенных матча 11-го тура чемпионата области по футболу в высшей лиге....
В пятницу, 31 августа, ПФК «Сумы» сыграет с СК «Днепр-1»....
Команда СШ №1 города Кролевец во всеукраинском финале турнира «Кожаный мяч» среди команд U-14 получила «золотые» награды турнира....