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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:00154

Матч «Сум» против «Днепра-1» можно посмотреть онлайн (трансляция)

Сегодня, 31 августа, в Сумах пройдет матч 7-го тура первенства Украины по футболу в первой лиге между ПФК «Сумы» и СК «Днепр-1» из Днепра.

Игра начнется на стадионе «Юбилейный» в 18.00.

После 5 туров на счету «Сум» 7 очков и десятое место, у днепрян – 15 очков и первое место.

Спорт Онлайн-трансляция ПФК «Сумы» Футбол

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