ВНО-2018: на Сумщине подвели итоги кампании В Сумах подвели итоги внешнего независимого оценивания для нашей области.

На пресс-конференции по этому случаю выступили директор Харьковского регионального центра оценивания качества образования Александр Сидоренко и директор Департамента образования и науки Сумской ОГА Виктория Гробова.

Общее количество зарегистрированных участников ВНО-2018 на Сумщине увеличилась в 1,5 раза по сравнению с прошлым годом, но результаты области от того отнюдь не ухудшились. По проценту тех, кто не преодолел пороговый балл «сдал / не сдал», выпускники Сумщины имеют показатель лучше среднего по Украине по всем предметам. К примеру, по этому же критерию им вообще не нашлось равных во время выполнения тестов по географии.

Лучшие показатели по украинскому языку и литературе продемонстрировали учащиеся из городов Глухов, Конотоп, Ромны. Значительно подтянули уровень знаний в этой области выпускники из города Лебедин. В число «отличников» также попали ученики городов Кролевец и Шостка, если рассматривать результаты тестирования по математике и английскому языку.

Отдельно Александр Сидоренко остановился на тех учебных заведениях, где все 100% выпускников преодолели рубеж «сдал» по всем предметам. Таких по области три, а именно: Сумская специализированная школа I-III ступеней №29, Сумская общеобразовательная школа I-III ступеней №15 имени Д.Турбина, Роменская общеобразовательная школа I-III ступеней №5.

Несколько хуже знают украинский язык и литературе ученики (слушатели) учреждений профессионально-технического образования и студенты высших учебных заведений I-II уровней аккредитации. Их результаты оказались хуже, чем результаты выпускников учреждений общего среднего образования. Однако есть и те, которым по проценту преодоления порогового балла «сдал / не сдал» все-таки удалось не стать аутсайдерами. Это Ахтырский центр профессионально-технического образования - обособленное учебное подразделение города Тростянец (77,8%), Сумское высшее профессиональное училище строительства и дизайна (69,7%).

В прошлом году в области было семеро 200-балльников. Сейчас их не стало меньше. 7 участников из 7 учреждений смогли найти правильные ответы на все вопросы. Лучше разбирается в «загадках» истории выпускник Сумской специализированной школы I-III ступеней №7 имени Максима Савченко. Точность не подвела при выполнении задач по математике учеников Сумской специализированной школы I-III ступеней №10 имени Героя Советского Союза О.Бутко и Сумской классической гимназии. Химия не испугала своей сложностью будущих Менделеевых из Сумской специализированной школы I-III ступеней №15 имени Д.Турбина, Межирицкой общеобразовательной школы I-III ступеней Лебединского районного совета и Шосткинской общеобразовательной школы I-III ступеней №5. Отлично смог подготовиться к испытаниям по биологии выпускник Косовщинской общеобразовательной школы I-III ступеней имени Леси Украинки Сумской районного совета.