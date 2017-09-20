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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:31129

Высший совет правосудия уволил судью из Сум

Высший совет правосудия года рассмотрела материалы об увольнении судьи по общим основаниям, а именно в отставку.

Об этом сообщило Управление информации и обеспечения коммуникационной деятельности ВСП.

По результатам рассмотрения Высший совет правосудия приняла решение уволить Бурду Богдана Вячеславовича с должности судьи Заречного районного суда города Сумы в связи с подачей заявления об отставке.

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