Высший совет правосудия уволил судью из Сум

Об этом сообщило Управление информации и обеспечения коммуникационной деятельности ВСП.
По результатам рассмотрения Высший совет правосудия приняла решение уволить Бурду Богдана Вячеславовича с должности судьи Заречного районного суда города Сумы в связи с подачей заявления об отставке.
Временно исполняющим обязанности заведующего Сумским отделением Харьковского научно-исследовательского института судебных экспертиз имени Засл. проф. Бокариуса назначили Сергея Науменко....
Сегодня, 7 мая, стали известны первые результаты квалификационного оценивания судей. Высшая квалификационная комиссия судей (ВККСУ) после шести месяцев оценивания рекомендовала...
Ковпаковский районный суд г.Сумы удовлетворил иск сумчанки Валентины Мощенко и отменил постановление патрульной полиции о наложении штрафа в размере 60...
Рассмотрение административного материала в отношении Сумского городского головы отложено на 14 марта....
Коллегия судей Апелляционного суда Сумской области признала недействительным договор, который житель Роменского района заключил с ООО «Лизинговая компания «Эталон», и...