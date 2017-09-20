Высший совет правосудия уволил судью из Сум Высший совет правосудия года рассмотрела материалы об увольнении судьи по общим основаниям, а именно в отставку.

Об этом сообщило Управление информации и обеспечения коммуникационной деятельности ВСП. По результатам рассмотрения Высший совет правосудия приняла решение уволить Бурду Богдана Вячеславовича с должности судьи Заречного районного суда города Сумы в связи с подачей заявления об отставке.