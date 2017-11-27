Шосткинский боксер-профессионал спровоцировал украинцев высказыванием о дружбе с Россией

Наш спортсмен решил поддержать представителя РФ перед его боем с турком Хизни Алтункая 7 сентября.

"В дружбе надо учиться быть человеком. И хотя никто не застрахован от ошибок, главное – уметь их замечать в себе! Денис Лебедев, удачи тебе в бою! Ты – чемпион. Мой друг. Украина + Россия = дружба", – подписал снимок Иван.

Слова о дружбе стран вызвали гневную реакцию со стороны украинских болельщиков, которые напомнили Редкачу о военной агрессии России.

"Расскажите о дружбе с Московией матерям убитых украинцев. Расскажи о классной Московии тысячам, потерявшим жилье в Донбассе и в Крыму".

"Жуть, и это в годовщину, когда россияне массово расстреливали украинцев 4 года назад... Редкач разочаровал. Дружи с Лебедевым, но флаги и дружбу стран лепить сейчас явно перебор".

"А еще я в нее ем", – написали в комментариях пользователи соцсети.