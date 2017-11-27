Шосткинский боксер-профессионал спровоцировал украинцев высказыванием о дружбе с Россией

Наш спортсмен решил поддержать представителя РФ перед его боем с турком Хизни Алтункая 7 сентября.
"В дружбе надо учиться быть человеком. И хотя никто не застрахован от ошибок, главное – уметь их замечать в себе! Денис Лебедев, удачи тебе в бою! Ты – чемпион. Мой друг. Украина + Россия = дружба", – подписал снимок Иван.
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