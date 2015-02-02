Управление «Инспекция по благоустройству города Сумы» сменило адрес

Отныне структурное подразделение городского совета размещается по ул. Харьковская, 41, I этаж. Номера телефонов пока остаются неизменными.
Как сообщил начальник управления «Инспекция по благоустройству города Сумы» Руслан Голоперов, в следующий понедельник приступают к работе в обычном режиме.
Инспекция по благоустройству города Сумы выявила не почищенные и не посыпанные территории, сообщает сайт мэрии....
Полиция охраны и инспекция по благоустройству города Сумы будут совместно контролировать соблюдение порядка на улицах и площадях областного центра....
Об этом сообщает горинспекция по благоустройству....
Инспекция по благоустройству города Сумы совместно с представителями милиции постоянно проводят рейды с целью выявления и привлечения к ответственности предпринимателей,...
В управлении «Инспекция по благоустройству города Сумы» состоялось совещание с представителями жилищно-эксплуатационных организаций по благоустройству города в зимних условиях....