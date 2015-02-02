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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:5989

Управление «Инспекция по благоустройству города Сумы» сменило адрес

Управление «Инспекция по благоустройству города Сумы» переехало в другое помещение.

Отныне структурное подразделение городского совета размещается по ул. Харьковская, 41, I этаж. Номера телефонов пока остаются неизменными.

Как сообщил начальник управления «Инспекция по благоустройству города Сумы» Руслан Голоперов, в следующий понедельник приступают к работе в обычном режиме.

Общество Инспекция по благоустройству

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