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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:5986

В Сумах завершился летний чемпионат Украины по биатлону

Сегодня, 30 августа, на учебно-тренировочной базе «Динамо» в урочище Токари завершился летний чемпионат Украины по биатлону среди юношей и девушек.

В последний день соревнований прошли смешанные эстафеты. Сумские биатлонисты завоевали три медали.

Результаты в смешанной эстафете:

Младшие юноши и девушки

1 место - Черниговская - 1 (Михальчук Александра, Скрипко Анна, Кошовец Александр, Коношевич Владимир)

2 место - Тернопольская (Меркушина Александра, Ильницкая Екатерина, Порадовский Назарий, Манзин Виталий)

3 место Львовская (Городня Елена, Климак Оксана, Димка Василий, Гелиш Роман)

Средние юноши и девушки

1 место - Черниговская - 1 (Велигорская Алина, Квачан Анна, Сапон Дмитрий, Бочок Арсен)

2 место - Тернопольская - 1 (Усенко Александра, Медоедова Александра, Крикончук Юрий, Драбик Давид)

3 место - Сумская - 1 (Продан Татьяна, Милюта Полина, Чихара Владислав, Родителев Александр)

Старшие юноши и девушки

1 место - Сумская - 1 (Свинаренко Екатерина, Рыжих Виктория, Кошман Владимир, Грущак Дмитрий)

2 место - Сумская - 2 (Дидоренко Анастасия, Кузьменко Анастасия, Боровик Роман, Демиденко Виталий)

3 место - Черниговская - 1 (Губко Наталья, Голышева Дарья, Козлов Егор, Заровный Максим)

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