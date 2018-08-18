В Сумах завершился летний чемпионат Украины по биатлону Сегодня, 30 августа, на учебно-тренировочной базе «Динамо» в урочище Токари завершился летний чемпионат Украины по биатлону среди юношей и девушек.

В последний день соревнований прошли смешанные эстафеты. Сумские биатлонисты завоевали три медали. Результаты в смешанной эстафете: Младшие юноши и девушки 1 место - Черниговская - 1 (Михальчук Александра, Скрипко Анна, Кошовец Александр, Коношевич Владимир) 2 место - Тернопольская (Меркушина Александра, Ильницкая Екатерина, Порадовский Назарий, Манзин Виталий) 3 место Львовская (Городня Елена, Климак Оксана, Димка Василий, Гелиш Роман) Средние юноши и девушки 1 место - Черниговская - 1 (Велигорская Алина, Квачан Анна, Сапон Дмитрий, Бочок Арсен) 2 место - Тернопольская - 1 (Усенко Александра, Медоедова Александра, Крикончук Юрий, Драбик Давид) 3 место - Сумская - 1 (Продан Татьяна, Милюта Полина, Чихара Владислав, Родителев Александр) Старшие юноши и девушки 1 место - Сумская - 1 (Свинаренко Екатерина, Рыжих Виктория, Кошман Владимир, Грущак Дмитрий) 2 место - Сумская - 2 (Дидоренко Анастасия, Кузьменко Анастасия, Боровик Роман, Демиденко Виталий) 3 место - Черниговская - 1 (Губко Наталья, Голышева Дарья, Козлов Егор, Заровный Максим)