В Сумах завершился летний чемпионат Украины по биатлону

В последний день соревнований прошли смешанные эстафеты. Сумские биатлонисты завоевали три медали.
Результаты в смешанной эстафете:
Младшие юноши и девушки
1 место - Черниговская - 1 (Михальчук Александра, Скрипко Анна, Кошовец Александр, Коношевич Владимир)
2 место - Тернопольская (Меркушина Александра, Ильницкая Екатерина, Порадовский Назарий, Манзин Виталий)
3 место Львовская (Городня Елена, Климак Оксана, Димка Василий, Гелиш Роман)
Средние юноши и девушки
1 место - Черниговская - 1 (Велигорская Алина, Квачан Анна, Сапон Дмитрий, Бочок Арсен)
2 место - Тернопольская - 1 (Усенко Александра, Медоедова Александра, Крикончук Юрий, Драбик Давид)
3 место - Сумская - 1 (Продан Татьяна, Милюта Полина, Чихара Владислав, Родителев Александр)
Старшие юноши и девушки
1 место - Сумская - 1 (Свинаренко Екатерина, Рыжих Виктория, Кошман Владимир, Грущак Дмитрий)
2 место - Сумская - 2 (Дидоренко Анастасия, Кузьменко Анастасия, Боровик Роман, Демиденко Виталий)
3 место - Черниговская - 1 (Губко Наталья, Голышева Дарья, Козлов Егор, Заровный Максим)
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