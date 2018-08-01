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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:1668

Патрульные напоминают правила поведения для безопасности детей

Патрульная полиция Сумщины обращается к родителям напомнить школьникам правила поведения на улице и в быту, чтобы обезопасить их от непоправимых ошибок.

Ребенок ни в коем случае не может никуда идти с незнакомцами и малознакомыми лицами - это может быть ловушкой. Также ни при каких обстоятельствах нельзя садиться в чужой автомобиль. Объясните, что злоумышленником может быть любой - женщина или мужчина разного возраста.
Никогда нельзя принимать от незнакомцев подарки, еду и напитки, а также верить обещаниям. В виде предложения может быть что угодно: маленький котенок, модные гаджеты или даже деньги.
Вместе вспомните правила дорожного движения, особенно правила перехода проезжей части, в частности, и на нерегулируемых перекрестках. Убедитесь, что ребенок помнит значения сигналов светофора. Напомните о соблюдении правил безопасности во время проезда в общественном транспорте.
Продемонстрируйте ребенку, как работают электрические и газовые приборы дома в случае, если он будет пользоваться ими в ваше отсутствие.
Расскажите ребенку о буллинге и уверьте в вашей поддержке при любой ситуации.
Позаботьтесь, чтобы ваш ребенок имел средство связи с вами или с кем-то из родственников. Если есть возможность, попросите его изучить хотя бы один номер телефона наизусть.
Напомните ребенку номера экстренных служб - 101, 102, 103, 104 и в каких случаях за ними нужно звонить.

Право Патрульная полиция

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