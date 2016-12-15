В Сумах взялись за бюджет - 2019 Городская власть начинает работу над подготовкой проекта бюджета на следующий год.

Мэр Сум Александр Лысенко подписал распоряжение по подготовке проекта городского бюджета на 2019 год и прогноза городского бюджета на 2020 - 2021 годы.

В состав созданной рабочей вошли заместители городского головы, секретарь городского совета, руководители структурных подразделений городского совета и главы постоянных депутатских комиссии городского совета.

Обеспечить организацию работы и соблюдение порядка по формированию проекта городского бюджета на 2019 год и прогноз городского бюджета на 2020 - 2021 годы на основании действующих положений бюджетно-налогового законодательства, с учетом принципов и принципов формирования бюджета, которые заложены в проекте Основных направлений бюджетной политики на 2019 - 2021 года, Бюджетного регламента городского совета и других нормативно-правовых актов, касающихся составления проекта городского бюджета должен департамент финансов, экономики и инвестиций.

Кроме того, финдепартамент должен провести анализ предыдущих расчетных показателей по каждому коду бюджетной классификации доходов и кодам экономической и программной классификации расходов и кредитования и подготовить проект перечня природоохранных мероприятий. Также это структурное подразделение должно провести анализ бюджетных запросов, поданных главными распорядителями бюджетных средств в проект городского бюджета на 2019, следуя принципам на которых основывается бюджетная система - обоснованности, сбалансированности, эффективности, результативности и целевого назначения и подготовить предложения по их включения в проект городского бюджета.

Структурным подразделениям - главным распорядителям бюджетных средств поручено подать в департамент финансов, экономики и инвестиций бюджетные запросы по доказанным формами, в которых добавить расчеты, аргументированные объяснения и анализ объемов расходов с обоснованием необходимости дополнительной потребности в них.