На Сумщине пиротехники уничтожили 100-килограммовую авиабомбу

На опасную находку наткнулись работники агропредприятия на расстоянии 1,5 км от жилых домов с. Алексеевка. Во время культивирования земли в поле трактор откопал большой металлический предмет, похожий на боеприпас. Об этом люди сообщили правоохранителям.
На место обнаружения взрывоопасного предмета прибыли пиротехники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, которые идентифицировали находку как фугасную авиационную бомбу весом 100 килограмм. Радиус разлета осколков данной авиабомбы составляет около 800 метров. Специалисты изъяли взрывоопасный предмет, вывезли в специально отведенное место и уничтожили путем подрыва.
Спасатели отмечают: несмотря на значительный возраст и размеры, боеприпасы времен прошлых войн крайне опасны. Поэтому их нельзя даже касаться, а тем более - пытаться самостоятельно изъять. Ни в коем случае не пользоваться вблизи средствами связи, - это может спровоцировать взрыв. О возможной опасности надо сообщить окружающих и немедленно проинформировать Службу спасения по телефонному номеру «101», сообщает Управление ГСЧС Украины в Сумской области.
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