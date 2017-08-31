В Сумах появится новый знак «Я люблю Сумы» Сегодня, 31 августа, возле фонтана «Садко» устанавливают новый знак «я люблю Сумы».

Фото выложил в Фейсбуке сумчанин Егор Губенко.

Напомним: в прошлом году попытка городских властей не удалась. Тогда знак из фанеры, сделанный умельцами из КП «Зеленстрой», простоял до октября, после чего был демонтирован и больше не устанавливался, хотя обещали, что весной вернут.