В Сумах появится новый знак «Я люблю Сумы»

Фото выложил в Фейсбуке сумчанин Егор Губенко.
Напомним: в прошлом году попытка городских властей не удалась. Тогда знак из фанеры, сделанный умельцами из КП «Зеленстрой», простоял до октября, после чего был демонтирован и больше не устанавливался, хотя обещали, что весной вернут.
14 сентября работники КП «Зеленстрой» поменяли букву «S» в памятном знаке на Покровской площади....
На второй день после установки знака «I♥SUMY» неизвестный обписал его маркером....
На верхней террасе Покровского сквера неподалеку от фонтана сегодня, 31 августа, презентовали декоративную композицию «I love Sumy»....