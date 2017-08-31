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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:501

В Сумах появится новый знак «Я люблю Сумы»

Сегодня, 31 августа, возле фонтана «Садко» устанавливают новый знак «я люблю Сумы».

Фото выложил в Фейсбуке сумчанин Егор Губенко.

Напомним: в прошлом году попытка городских властей не удалась. Тогда знак из фанеры, сделанный умельцами из КП «Зеленстрой», простоял до октября, после чего был демонтирован и больше не устанавливался, хотя обещали, что весной вернут.

Общество Я люблю Сумы
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