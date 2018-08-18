На Сумщине грузовик столкнулся с легковушкой: пострадал ребенок (фото) Дорожно-транспортное происшествие произошло на автодороге вблизи с. Слобода Бурынского района.

Предварительно установлено, что водитель ВАЗ-210099, 38-летний житель Харькова, находился в трезвом состоянии. Как он сам объяснил вызванным полисменам, впереди него ехал автомобиль, который внезапно затормозил, что, в свою очередь, заставило резко затормозить и его самого. В результате ВАЗ выбросило на встречную полосу, где он и столкнулась с автомобилем МАN L-2000, который от удара съехал в кювет. На момент ДТП в легковушке, кроме водителя, находился пассажир - его малолетний сын, которого вызванная «скорая» забрала в ближайшую больницу. Медики диагностировали 12-летнему подростку перелом предплечья и предоставили всю необходимую помощь. Сам водитель не пострадал.

Сейчас оба автомобиля с места происшествия эвакуатором доставлены на штрафплощадку Бурынского отделения полиции.

По факту ДТП в полиции открыли уголовное производство по ч.1 ст. 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения...), в рамках которого назначен ряд экспертиз и проверок, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.