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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Ромнам купили мусоровоз за 1,6 млн грн

За средства областного бюджета Ромны купили грузовик для перевозки ТБО.

Об этом сообщается на странице Роменского горсовета в Фейсбуке. «Совместно, по инициативе городского головы Сергея Салатуна и заместителя главы Сумского областного совета Татьяны Головко для КП «ККП» (директор Олег Стогний) был приобретен МАЗ для перевозки ТБО за счет областного совета (1 млн. 600 тыс. грн). От имени роменчан, глава города Сергей Салатун благодарит за приобретенную технику Владимиру Токарю - главе Сумского областного совета и депутатам областного совета», - говорится в сообщении.

Общество Мусоровоз Ромны

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