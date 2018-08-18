Кубок Сум по футболу отправился в село

В турнире участвовали четыре команды, из них только две сумские, которые уступили своим соперникам в полуфиналах. ОЛИСП «Барса-2002» проиграл «Колосу» (Севериновка, Сумской район) 1:4, а «СНАУ» уступил по пенальти «Грануму» (Снежки, Бурынский район) 1:1, 5-6.
В матче за третье место «аграрии» были сильнее «интернатовцев» 2:1. А в финале «Колос» минимально победил «Гранум» 1:0. Единственный мяч забил Александр Федченко, он же стал лучшим игроком турнира.
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