Сумчан приглашают на открытие выставки «100 NОN»

В программе - выставка работ выдающихся украинских художников, а также презентация одноименной монографии (автор Л. Смирна, доктор искусствоведения).
Фактически, монография и выставка работ художников, которые представлены в монографии, отражает значительный срез истории визуального искусства Украины, особенно ценный - в срезе неофициального украинского искусства.
Открытие 1 сентября в 18:00.
Вход свободный.
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