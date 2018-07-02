Сумчан приглашают на открытие выставки «100 NОN» Ассоциация арт-галерей Украины, Центр современного искусства «Совиарт» совместно с Агенцией промоции «Сумы» презентуют в Сумской городской галерее проект «100 NОN» - Век нонконформизма в украинском визуальном искусстве.

В программе - выставка работ выдающихся украинских художников, а также презентация одноименной монографии (автор Л. Смирна, доктор искусствоведения).

Фактически, монография и выставка работ художников, которые представлены в монографии, отражает значительный срез истории визуального искусства Украины, особенно ценный - в срезе неофициального украинского искусства.

Открытие 1 сентября в 18:00.

Вход свободный.