Суд вынес вердикт по делу об удостоверении, купленном в интернете Суд утвердил мировое соглашение между обвиняемым и прокуратурой по делу о поддельных правах.

Приговором Белопольского районного суда Сумской области от 30 августа 2018-го утверждено соглашение о признании вины от 7 августа 2018 года, заключенное между прокурором Белопольского отдела Конотопской местной прокуратуры Биланом И. и обвиняемым К., сообщает пресс-служба суда.

Гражданин К. в связи с потерей водительского удостоверения категории «В» в сентябре 2017-го через сеть интернет заказал водительское удостоверение на свое имя, которое использовал с сентября 2017-го по июль 2018 года в собственных целях, за что предусмотрена ответственность по ч. 4 ст. 358 УК Украины.

Последний признан виновным в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 358 УК Украины, и назначено ему согласованное сторонами наказание по этому закону в виде штрафа в размере 850 грн.

Кроме того, с обвиняемого взыскано в пользу государства 2860 грн за проведение экспертизы документов, сообщает «Судебно-юридическая газета».