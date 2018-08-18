Пограничный пес унюхал наркотики в поезде

Сегодня, 31 августа, в пункте пропуска «Зерновое» во время пограничного оформления поезда сообщением «Николаев-Москва» пограничники Сумского отряда обнаружили вещество растительного происхождения.
В ходе осмотра одного из пассажирских вагонов поезда, в туалете со стороны нерабочего тамбура произошло срабатывание служебной собаки. Тщательно осмотрев помещение, пограничный наряд под кожухом системы отопления обнаружил полиэтиленовый пакет с веществом растительного происхождения серо-зеленого цвета. Общий вес «зелья» составил около 5 г.
Сейчас скрытое от контроля вещество, скорее всего наркотического действия, изъято работниками полиции для проведения экспертизы. В компетентные правоохранительные органы направлено уведомление о противоправном деянии, содержащем признаки уголовного преступления, предусмотренного ст. 309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) УК Украины.
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