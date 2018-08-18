Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:5876

Пограничный пес унюхал наркотики в поезде

В поезде «Николаев-Москва» четвероногий помощник пограничников помог выявить наркотическое вещество.

Сегодня, 31 августа, в пункте пропуска «Зерновое» во время пограничного оформления поезда сообщением «Николаев-Москва» пограничники Сумского отряда обнаружили вещество растительного происхождения.
В ходе осмотра одного из пассажирских вагонов поезда, в туалете со стороны нерабочего тамбура произошло срабатывание служебной собаки. Тщательно осмотрев помещение, пограничный наряд под кожухом системы отопления обнаружил полиэтиленовый пакет с веществом растительного происхождения серо-зеленого цвета. Общий вес «зелья» составил около 5 г.
Сейчас скрытое от контроля вещество, скорее всего наркотического действия, изъято работниками полиции для проведения экспертизы. В компетентные правоохранительные органы направлено уведомление о противоправном деянии, содержащем признаки уголовного преступления, предусмотренного ст. 309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) УК Украины.

Право Наркотики Пограничники

По тематике

Сумские копы задержали наркомана с топором, который чуть не выпал с балкона
Вчера 10:30

Сумские копы задержали наркомана с топором, который чуть не выпал с балкона

Патрульные задержали мужчину, который с признаками наркотического опьянения едва не упал с балкона и имел при себе жидкость, похожую на...

28.08.2018 14:27

Пограничники задержали мошенника

В пункте пропуска «Бачевск» пограничники преступника....

27.08.2018 16:35

Сумские наркоманы ширялись в туалете торгового центра

Чтобы инъекционно ввести себе наркотическое вещество, два парня спрятались... в общественном туалете одного из торгово-развлекательных центров города....

Россиянин пытался вывезти через границу старинную книгу
27.08.2018 14:10

Россиянин пытался вывезти через границу старинную книгу

В пункте пропуска «Бачевск» пограничники предотвратили вывоз из Украины старинной книги....

27.08.2018 13:30

Пограничники задержали молдованина, которого разыскивает Интерпол

Пограничники Сумского отряда задержали гражданина Молдовы, которого разыскивает Интерпол....

view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
1
В Сумах украинки с арабами боролись на траве — победила дружба (фоторепортаж)
В Сумах украинки с арабами боролись на траве — победила дружба (фоторепортаж)
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.