В Сумах пройдет чемпионат по силовому многоборью

Начнутся соревнования среди самых сильных и выносливых сумчан в 14.00 на Театральной площади.
1-2 сентября в Сумах состоится «ночной» футбольный турнир....
Сумские депутаты приняли решение «О запрете продажи пива (кроме безалкогольного), алкогольных, слабоалкогольных напитков, вин столовых субъектами хозяйствования (кроме заведений ресторанного...
1 вересня в рамках святкування Дня міста у Сумах пройду фестиваль «НІЧ МІСТА»....
Заходи щодо відзначення 75-ї річниці визволення міста Суми від фашистських загарбників та 363-ї річниці з дня його заснування оприлюднили на...
2 сентября на День города время работы общественного транспорта будет продлена....