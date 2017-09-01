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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:12172

В Сумах пройдет чемпионат по силовому многоборью

На День города, 1 сентября, в Сумах пройдет чемпионат по силовому многоборью.

Начнутся соревнования среди самых сильных и выносливых сумчан в 14.00 на Театральной площади.

Спорт День города Силовое многоборье

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