Лыжники с Сумщины отличились на этапе кубка Украины по лыжероллерам

В соревнованиях приняли участие спортсмены Киевской, Харьковской, Винницкой, Закарпатской, Черниговской, Сумской, Хмельницкой, Тернопольской, Львовской областей и г. Киев.
В гонке свободным стилем на дистанции 5 км среди женщин чемпионкой стала сумчанка Марина Анцыбор, второй – наша же Татьяна Антипенко, третьей – спортсменка из Шостки Юлия Кроль. В гонке с массовым стартом победу одержала Татьяна Антипенко, второй была Марина Анцыбор, третьей – тоже наша Виктория Олех.
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