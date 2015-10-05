Лыжники с Сумщины отличились на этапе кубка Украины по лыжероллерам 27-28 августа на учебно-спортивной базе зимних видов спорта «Тысовец» (Львовская обл.) состоялся этап Кубка Украины по лыжероллерам.

В соревнованиях приняли участие спортсмены Киевской, Харьковской, Винницкой, Закарпатской, Черниговской, Сумской, Хмельницкой, Тернопольской, Львовской областей и г. Киев.

В гонке свободным стилем на дистанции 5 км среди женщин чемпионкой стала сумчанка Марина Анцыбор, второй – наша же Татьяна Антипенко, третьей – спортсменка из Шостки Юлия Кроль. В гонке с массовым стартом победу одержала Татьяна Антипенко, второй была Марина Анцыбор, третьей – тоже наша Виктория Олех.