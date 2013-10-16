На Сумщине определили лучшие сельские дома культуры

В этом году участниками регионального этапа стали 29 клубных учреждений области: 1 поселковый, 23 сельских дома культуры, 4 сельских клубы и 1 сельский центр культуры и досуга.
Первое место на региональном этапе Всеукраинского конкурса клубных учреждений в сельской местности Сумской области получил Верхнесыроватский сельский дом культуры Сумского района (директор - Инна Кравченко).
Серебряными призерами стали Алтыновский сельский дом культуры Кролевецкого района (директор - Александр Нечипоренко) и Пушкаревский сельский дом культуры Сумского района (директор - Тамара Шипицына).
А третье место - у Рябиновского сельского дома культуры Кириковский поселкового совета Великописаревского района (директор - Василий Москаленко), сельского дома культуры Полошковского сельского совета Глуховского района (директор - Наталья Щастна) и коммунальное учреждение «Сосновский сельский дом культуры» Шалыгинского поселкового совета Глуховского района (директор - Татьяна Хлыстун).
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