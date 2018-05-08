В Белополье открыли волонтерский центр

В Белополье состоялась торжественная церемония открытия волонтерского центра, который находится в помещении налоговой службы (г. Белополье, ул. Соборная, 77).
На церемонию открытия пришло руководства района и районного центра, представители воинской части из г. Ахтырка и неравнодушные граждане.
Глава Белопольского района Владимир Верещагин выразил искренние слова благодарности самым активным волонтерам, которые бескорыстно делают добрые дела и пообещал содействие в решении насущных вопросов, требующих общего обсуждения с участием местных и районных властей.
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