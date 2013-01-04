На Сумщине на полдня исчезнет телесигнал Концерн радиовещания, радиосвязи и телевидения предупреждает о проведении планово-профилактических работ.

Согласно согласованным с заказчиками графику планово-профилактических работ на 2018 год, Концерном РРТ будет выполняться полугодовое техническое обслуживание антенно-фидерных систем и устройств электропитания РТПС, РТС, РРС и ГКУ РТ.

Во время проведения работ, а именно 3 сентября с 2:00 до 14:00, будет выключаться оборудование, задействованного для распространения телевизионных и радиопрограмм. По этому поводу в указанный период полностью или частично будет отсутствовать эфирное вещание как в аналоговом, так и в цифровом формате.