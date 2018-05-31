На Сумщине уменьшилось число предприятий-должников по зарплате По сравнению с началом года количество предприятий-должников уменьшилась на три.

Об этом во время заседания рабочей группы областной временной комиссии по вопросам погашения задолженности по заработной плате (денежного обеспечения), пенсий, стипендий и других социальных выплат сообщил директор Департамента социальной защиты населения облгосадминистрации Михаил Дубровский.

По его словам, с начала года количество предприятий, полностью ликвидировали свои долги перед работниками увеличилась на 3 единицы, а к предыдущему месяцу - на 1.

Подробно о ситуации с погашением задолженности по выплате заработной платы на предприятиях Сум проинформировали заместитель директора Департамента социальной защиты населения Сумской облгосадминистрации Елена Заяц и заместитель начальника отдела по вопросам соблюдения законодательства о труде, занятости и других нормативно-правовых актов Управление Гоструда в Сумской области Алла Врубель.

По информации Елены Заяц, долгов по выплате заработной платы в учреждениях, организациях бюджетной сферы области нет. Задолженность на экономически неактивных предприятиях города с начала года уменьшена на 652 тыс. гривен.

В ходе заседания заслушаны отчеты представителей предприятий-должников Сум, приняты соответствующие решения, касающиеся дальнейшей работы по уменьшению суммы долга.

Напомним: наибольшим должником на Сумщине является ПАО «Сумское НПО» - долг более 161 млн грн.