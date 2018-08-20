В Сумах фейковые коммивояжеры обокрали пенсионера На протяжении августа полиция Сумщины зарегистрировала несколько случаев, когда воры под видом продавцов посуды известного иностранного производителя и других бытовых товаров заходили в квартиры пожилых людей и, отвлекая их внимание, ловко похищали деньги и ценности.

Последний такой случай произошел 30 августа. Двое неизвестных постучали в дверь квартиры 70-летнего мужчины и предложили купить у них по чрезвычайно привлекательной цене металлическую посуду известной своим брендом иностранной фирмы. Цифры «продавцы» назвали такие, что пенсионер действительно заинтересовался, впустил их в свое жилище и приобрел несколько единиц посуды. Однако после того, как «гости» ушли, хозяин обнаружил пропажу немалой суммы сбережений.

«Воры работают по четко отработанной схеме, и мы не исключаем той возможности, что они уже сегодня постучат в еще чьи-то двери, - комментирует заместитель начальника Сумского отдела полиции Андрей Сошка. - Гражданам следует предупредить своих пожилых родителей или других пожилых родственников об опасности подобных визитов. Злоумышленники обычно выбирают для своего «промысла» такое время, чтобы дома могли остаться только пожилые люди. Ведь именно пенсионеры в силу своего преклонного возраста и слабого здоровья наиболее уязвимы перед такого рода «продавцами». Тем более, что те всячески пытаются войти в доверие к своей будущей жертве. Деловой стиль одежды, вежливые манеры, сострадание, грамотное построение разговора, - этими и другими приемами злоумышленники пользуются, чтобы никто не заподозрила в них преступников».

Работники полиции открыли по факту кражи уголовное производство по признакам ч.4 ст. 185 УК Украины и разыскивают злоумышленников. Одному из них на вид 30 лет, худощавый, ростом около 175-180 см, смуглый, коротко стриженный, имеет жидкую бородку. Второй «продавец» лет 35, худощавый, ростом около 170 см. Как и первый подозреваемый, имеет жидкую бороду и смуглую кожу. Волосы средней длины, зачесанные на правую сторону, имеется небольшая залысина. Оба мужчины были одеты в белые рубашки с коротким рукавом и темные штаны, обуты в черные туфли. Если кто-то из граждан знает этих людей, имеет любую другую информацию, которая может помочь следствию, просьба сообщить об этом в Сумской отдела полиции по телефонам: (0542) 66-72-04, 66-72-05, (050) 407-31-02 - дежурная часть, 66-72-89 - отдел криминальной полиции, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.