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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Погода в Сумах: прогноз на завтра

Отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения со ссылкой на областной центр по гидрометеорологии сообщает, что в субботу, 1 сентября, в Сумах и области ожидается жаркая погода.

Синоптики прогнозируют переменную облачность, без существенных осадков, ночью и утром слабый туман. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура воздуха по городу ночью 14-16 градусов, днем столбик термометра достигнет 30-32 градусов.

Кроме того, спасатели предупреждают, что в выходные, 1-2 сентября, на территории Сумской области сохранится чрезвычайная пожарная опасность (5 класс).

Общество Прогноз погоды

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