Погода в Сумах: прогноз на завтра

Синоптики прогнозируют переменную облачность, без существенных осадков, ночью и утром слабый туман. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.
Температура воздуха по городу ночью 14-16 градусов, днем столбик термометра достигнет 30-32 градусов.
Кроме того, спасатели предупреждают, что в выходные, 1-2 сентября, на территории Сумской области сохранится чрезвычайная пожарная опасность (5 класс).
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