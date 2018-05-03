Копы поймали 18-летнего сумчанина, ограбившего магазин «Неизвестный только что похитил бутылку водки из магазина и скрылся в направлении улицы Интернационалистов», - такое сообщение поступило на линию 102.

Как выяснилось, в магазине на проспекте Михаила Лушпы, мужчина взял с полки бутылку водки и мимо кассы бросился с ней наутек. Работники магазина позвонили в полицию и рассказали приметы беглеца.

Отрабатывая прилегающую территорию, а именно на улице Интернационалистов, экипаж патрульных заметил похожего по ориентировке человека. Увидев служебный автомобиль, который останавливается рядом, прохожий бросился наутек.

Инспекторы догнали и задержали его. Им оказался 18-летний местный житель. При себе он имел похищенную бутылку водки.

Полицейские вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу Сумского отделения полиции.