Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:1073

На Сумщине дали 5 лет женщине, которая ударила ножом своего сожителя

Конотопской местной прокуратурой поддержано государственное обвинение в отношении 49-летней жительницы Конотопского района, которая ударила ножом своего сожителя.

Как сообщила прокурор Конотопской местной прокуратуры Юлия Волосюк, в ходе следствия установлено, что 2 мая 2018 года в одном из сел Конотопского района обвиняемая пошла к соседке праздновать день рождения. Вернулась домой около 16.00. Поскольку женщина была изрядно навеселе, сожитель сделал ей замечание. Это ее возмутило, она схватила кухонный нож и ударила мужа в живот. Пострадавший получил тяжкие телесные повреждения, длительное время лечился. Несмотря на это, на суде попросил строго не наказывать обвиняемую.

Женщина, которая до этого 7 лет отбывала наказание за убийство односельчанина, свою вину в содеянном признала. По решению суда обвиняемого по ч. 1 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение, то есть умышленное телесное повреждение, опасное для жизни в момент причинения) УК Украины и осужден к 5 годам лишения свободы, сообщает пресс-служба прокуратуры области.

Право Конотопский район Приговор суда Тяжкие телесные повреждения

По тематике

23.08.2018 08:08

На Сумщине к 7 годам тюрьмы осуждены двое братьев-гастролеров из Черниговской области

Конотопской местной прокуратурой поддержано государственное обвинение в отношении двух братьев-гастролеров, совершивших разбойное нападение, соединенное с проникновением в жилище....

Пиротехники подняли со дна реки 27 снарядов (видео)
17.08.2018 15:24

Пиротехники подняли со дна реки 27 снарядов (видео)

16 августа группами подводного разминирования и пиротехнических работ Межрегионального центра быстрого реагирования Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, в Конотопском...

16.08.2018 13:59

В Сейме нашли 27 снарядов

27 артиллерийских снарядов времен Второй мировой войны обнаружили в Конотопе отдыхающие....

14.08.2018 09:09

На Сумщине серийным ворам дали по 3 года

Роменской местной прокуратурой поддержано государственное обвинение в отношении двух жителей с. Перекоповка Роменского района, которые систематически обворовывали своих соседей....

Пиротехники подняли со дна водоема арсенал боеприпасов
10.08.2018 14:06

Пиротехники подняли со дна водоема арсенал боеприпасов

9 августа группой подводного разминирования Межрегионального центра быстрого реагирования Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Конотопском районе проведены работы...

view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
1
В Сумах украинки с арабами боролись на траве — победила дружба (фоторепортаж)
В Сумах украинки с арабами боролись на траве — победила дружба (фоторепортаж)
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.