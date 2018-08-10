На Сумщине дали 5 лет женщине, которая ударила ножом своего сожителя

Как сообщила прокурор Конотопской местной прокуратуры Юлия Волосюк, в ходе следствия установлено, что 2 мая 2018 года в одном из сел Конотопского района обвиняемая пошла к соседке праздновать день рождения. Вернулась домой около 16.00. Поскольку женщина была изрядно навеселе, сожитель сделал ей замечание. Это ее возмутило, она схватила кухонный нож и ударила мужа в живот. Пострадавший получил тяжкие телесные повреждения, длительное время лечился. Несмотря на это, на суде попросил строго не наказывать обвиняемую.
Женщина, которая до этого 7 лет отбывала наказание за убийство односельчанина, свою вину в содеянном признала. По решению суда обвиняемого по ч. 1 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение, то есть умышленное телесное повреждение, опасное для жизни в момент причинения) УК Украины и осужден к 5 годам лишения свободы, сообщает пресс-служба прокуратуры области.
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