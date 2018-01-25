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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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1 сентября в Сумах стартует прием проектов в рамках общественного бюджета

1 сентября в Сумах стартует подача проектов в рамках общественного (партиципаторного) бюджета, которая продлится в течение месяца.

Об особенностях нынешней кампании приема инициатив горожан на брифинге рассказали глава Координационного совета по вопросам общественного (партиципаторного) бюджета г. Сумы Андрей Баранов и секретарь Коордсовета Андрей Моша.

Как напомнил Андрей Баранов, в этом году было обновлено Положение о партиципаторном бюджете и персональный состав Координационного совета от общественности. Опираясь на опыт предыдущих лет, смета одного локального проекта увеличен до 750 тыс. грн (вместо 500 тыс. грн), общегородские выросли с 1 млн грн до 1,5 млн грн. Всего на проекты 2019 года в городском бюджете предусмотрят 10 млн гривен. Распределение общего объема между проектами общегородского и локального характера в процентах остался неизменным - 40/60.

Важное нововведение нынешней кампании - возраст авторов снизился до 14 лет. А еще теперь подавать проекты могут также иностранцы, или те, кто владеет имуществом в городе или здесь родился. Предлагать можно любое количество идей, без ограничений.

Добавлено две новые категории - «Промоционные мероприятия» и «Социальная защита». А вот проекты, связанные с природоохранной деятельностью, не принимаются в связи со сложной процедурой их экспертизы и реализации.

Андрей Моша рассказал, что прием проектов будет происходить в течение сентября. Подавать их имеют авторы (или один из авторов) лично в электронном виде через веб-платформу pb.smr.gov.ua (повторная регистрация ее прошлогодних пользователей не требуется) или в бумажном виде в департамент коммуникаций и информационной политики (площадь Независимости, 2, каб. 60), департамент социальной защиты населения (ул. Харьковская, 35, I этаж), Центральную городскую библиотеку им. Т. Г. Шевченко (ул. Кооперативная, 6) и все библиотек городской центральной библиотечной системы.

График приема проектов совпадает с графиком работы органов власти (ежедневно кроме выходных с 8:00 до 17:15, пятница - с 8:00 до 16:00, обеденный перерыв - с 12:00 до 13:00), библиотек – по графику их работы.

Каждый из пунктов приема проектов будет иметь специальную наклейку.

Для подачи локального проекта необходимо получить поддержку не менее 15 жителей города (кроме автора / авторов), для подачи общегородского - не менее 30 подписей.

Проекты, представленные на основе поддержанной электронной петиции Сумского городского совета, принимаются без подписей в их поддержку в случае, когда автором проекта является автор петиции.

Секретарь Коордсовета отметил, что несмотря на споры, пока решили не отказываться от приема проектов, которые воплощаются в бюджетных учреждениях, но в таком случае авторы обязаны предоставить письменное обязательство руководителя такого учреждения по общедоступности объекта.

Проекты подаются по единой обязательной для заполнения форме, размещенной на официальном сайте Сумского городского совета в разделе «Партиципаторний бюджет г. Сумы» и электронной системе pb.smr.gov.ua.

Бюджет проекта, рассчитанный автором должен включать все расходы, связанные с: разработкой проектной документации; закупкой сырья, материалов, комплектующих; оплатой сторонним подрядчикам услуг логистики (доставка, хранение). Как отметил Андрей Моша, чтобы облегчить авторам работу в этом направлении, разработаны некий «ценник», который можно будет найти на веб-ресурсах, связанных с общественным бюджетом.

За консультациями и разъяснениями можно обратиться к должностным лицам, контакты которых размещены на веб-платформе. Например, в Департамент обеспечения ресурсных платежей, чтобы уточнить статус земельного участка или помещения, на которые планируется подача проекта.

Общество Общественный бюджет Партиципаторный бюджет

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