В Сумах на площади Независимости повесили перевернутый государственный флаг Украины

Один из них, а именно государственный флаг Украины оказался перевернутым. Фото выложила в Фейсбуке депутат Сумского горсовета Юлия Левченко.
Сегодня, 30 августа, на специальные конструкции в начале улицы Соборной начали вешать разноцветные зонтики
МСК «Сумчанка» сыграла с мужским клубом из ОАЭ «Sharjah Tigers», за который выступают игроки из ОАЭ, Индии, Пакистана и Бангладеш. Игра состоялась в детском парке «Сказка».
24 июля в Сумах прошла товарищеская игра по хоккею на траве между командами женской Национальной сборной Украины и мужского хоккейного клуба «Sharjah Tigers» (ОАЭ)
4-й тур чемпионата Украины по хоккею на траве среди женских команд. МСК «Сумчанка» - «Колос», 6:1.
11-16 ноября в Сумах прошел командный чемпионат Украины по художественной гимнастике.
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