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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:50405

В Сумах на площади Независимости повесили перевернутый государственный флаг Украины

Перед праздником Дня города на площади Независимости на флагштоках развесили флаги.

Юлия Левченко

Один из них, а именно государственный флаг Украины оказался перевернутым. Фото выложила в Фейсбуке депутат Сумского горсовета Юлия Левченко.

Общество Государственный флаг Флаг Украины

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