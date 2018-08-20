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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:0885

В Шостке стартовал финал чемпионата Украины по пляжному волейболу

Сегодня, 31 августа на волейбольных площадках стадиона «Зірка» состоялась официальная церемония открытия финального этапа чемпионата Украины по пляжному волейболу среди мужских и женских команд.

В финале принимают участие 16 мужских и 15 женских команд. В Шостку приехали волейболисты из разных городов нашей страны: Запорожья, Ужгорода, Чернигова, Харькова, Киева, Кременчуга, Белой Церкви, Херсона, Краматорска, Днепра, Черноморска, Сум, пишет Шостка.info.

Финал чемпионата, как и все турниры по пляжному волейболу, проводится по системе выбывания после двух поражений. То есть, если команда единожды проиграла, она продолжает борьбу и имеет все шансы выиграть чемпионат.

Призовой фонд финала чемпионата Украины по пляжному волейболу составляет 60 тыс. грн.

Сумская пара Дарья Удовенко / Анастасия Лысенко в первом раунде проиграла юниорской сборной Украины Анна Чечельницкая / Дарья Романюк (Черноморск) 1:2 (18-21, 21-12, 11-15). А затем выиграли у пары Елена Шипилова / Светлана Шевченко 2:0 (21-10, 21-16).

Сумчанка Марина Самодай с киевлянкой Дарьей Луниной в первом раунде победили Ирину Федорову / Веронику Жукову из Запорожья 2:0 (21-10, 21-10). А во втором проиграли сестрам Ирине и Инне Махно из Киева 1:2 (16-21, 21-18, 11-15).

Сумчанин Владимир Кущ в паре с Романом Волковым из Константиновки в первом раунде победил пару из Чернигова Владимир Борисенко / Дмитрий Шаповал 2:0 (21-13, 21-18). Во втором проиграли признанным лидерам украинского бич-волея Владислав Емельянчику и Сергею Попову из Запорожья 0:2 (7-21, 9-21).

Финальные матчи чемпионата Украины состоятся в воскресенье, 2 сентября. Начало в 10.00.

Спорт Пляжный волейбол Шостка
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