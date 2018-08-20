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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:37135

«Сумы» сыграют в кубке Украины с «Карпатами»

Состоялась жеребьевка третьего предварительного этапа розыгрыша Кубка Украины.

Сегодня, 31 августа, в Доме футбола состоялась жеребьевка третьего предварительного этапа Кубка Украины сезона-2018/2019.

В слепой жеребьевке приняли участие 20 команд: 14 победителей второго предварительного этапа и шесть команд УПЛ, которые согласно рейтингу на начало сезона занимали места с седьмого по двенадцатое.

ПФК «Сумы» достались львовские «Карпаты». Матчи этой стадии состоятся 26 сентября (базовая дата).

Спорт Кубок Украины по футболу ПФК «Сумы» Футбол

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