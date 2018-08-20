«Сумы» сыграют в кубке Украины с «Карпатами»

Сегодня, 31 августа, в Доме футбола состоялась жеребьевка третьего предварительного этапа Кубка Украины сезона-2018/2019.
В слепой жеребьевке приняли участие 20 команд: 14 победителей второго предварительного этапа и шесть команд УПЛ, которые согласно рейтингу на начало сезона занимали места с седьмого по двенадцатое.
ПФК «Сумы» достались львовские «Карпаты». Матчи этой стадии состоятся 26 сентября (базовая дата).
30 августа в Сумах разыграли финал открытого кубка города по футболу....
Сегодня, 31 августа, в Сумах пройдет матч 7-го тура первенства Украины по футболу в первой лиге между ПФК «Сумы» и...
После того, как ПФК «Сумы» пришлось попрощаться с рядом ключевых игроков и нескольких поражений, селекционный отдел клуба работает над поиском...
29 августа были сыграны два перенесенных матча 11-го тура чемпионата области по футболу в высшей лиге....
В пятницу, 31 августа, ПФК «Сумы» сыграет с СК «Днепр-1»....