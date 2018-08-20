Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:1882

«Днепр-1» деклассирует «Сумы»

31 августа в матче 7-го тура первенства Украины по футболу в первой лиге ПФК «Сумы» принимал «Днепр-1».

В гости к команде из нижней части таблицы пожаловал лидер, который имел серьезные виды на продление победной серии. Матч лучше начали ребята Золотницкого, проявлявшие напор и характер. Но эпизоды, возникавшие у противоположных ворот, все же были острее. Чего только стоят два момента Станислава Кулиша, когда он сперва угодил в голкипера из убойной позиции, а затем не сумел замкнуть прострел слева в пяти метрах от линии.

Форвард все же добился своего, когда многоходовая комбинация "Днепра-1" закончилась передачей на дальнюю штангу, где и караулил 20-й номер. Спустя три минуты капитан днепрян Сергей Кравченко ювелирно исполнил штрафной и удвоил преимущество своей команды.

Нельзя сказать, что игра "Сум" впереди была безнадежной. Например, Вадим Яворский мог забивать дважды, когда пробивал метров с двадцати, а перед этим убегал на свидание с голкипером, но был сбит Дмитрием Башлаем. Почему эпизод закончился лишь "горчичником", вопрос точно не к форварду. Когда же футболисты готовились к уходу в раздевалку сольный номер исполнил Виктор Лиховидько, который накрутил троих соперников на пути в их штрафную и пробил с линии. Мяч прошел в считанных сантиметрах выше, а полузащитник еще и получил обидное повреждение.

Второй тайм по большей части проходил в монотонном перекатывании "Днепром-1" мяча поперек поля. Но даже при этом подопечным Михайленко удалось организовать две результативные атаки, одну из которых точным ударом завершил Загальский, а другую увенчал точным ударом Алексей Чичиков.

Сумы — Днепр-1 0:4 (0:2)

Голы: Кулиш (35); Кравченко (38); Загальский (67); Чичиков (79).

Сумы: Штанько, Пинчук, Рафальский, Кохия, Козлов, Вечурко, Луговой, Лиховидько, Бовтрук, В.Шарай (Савин 46), Яворский (Васильченко 76).

Днепр-1: Юрчук (Клищук 81), Чеботаев, Башлай, Логинов, Полевой, Кравченко, Снижко (Панасенко 72), Когут, Чичиков, Назаренко, Кулиш.

Предупреждения: Козлов (31) — Когут (17), Башлай (27)

Спорт ПФК «Сумы» Футбол

По тематике

«Сумы» сыграют в кубке Украины с «Карпатами»
Вчера 17:37

«Сумы» сыграют в кубке Украины с «Карпатами»

Состоялась жеребьевка третьего предварительного этапа розыгрыша Кубка Украины....

Кубок Сум по футболу отправился в село
Вчера 13:11

Кубок Сум по футболу отправился в село

30 августа в Сумах разыграли финал открытого кубка города по футболу....

Матч «Сум» против «Днепра-1» можно посмотреть онлайн (трансляция)
Вчера 12:00

Матч «Сум» против «Днепра-1» можно посмотреть онлайн (трансляция)

Сегодня, 31 августа, в Сумах пройдет матч 7-го тура первенства Украины по футболу в первой лиге между ПФК «Сумы» и...

ПФК «Сумы» подписал двух новичков
30.08.2018 11:41

ПФК «Сумы» подписал двух новичков

После того, как ПФК «Сумы» пришлось попрощаться с рядом ключевых игроков и нескольких поражений, селекционный отдел клуба работает над поиском...

Чемпионат Сумщины: лидеры продолжают выигрывать
30.08.2018 09:18

Чемпионат Сумщины: лидеры продолжают выигрывать

29 августа были сыграны два перенесенных матча 11-го тура чемпионата области по футболу в высшей лиге....

view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
1
В Сумах украинки с арабами боролись на траве — победила дружба (фоторепортаж)
В Сумах украинки с арабами боролись на траве — победила дружба (фоторепортаж)
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.