«Днепр-1» деклассирует «Сумы» 31 августа в матче 7-го тура первенства Украины по футболу в первой лиге ПФК «Сумы» принимал «Днепр-1».

В гости к команде из нижней части таблицы пожаловал лидер, который имел серьезные виды на продление победной серии. Матч лучше начали ребята Золотницкого, проявлявшие напор и характер. Но эпизоды, возникавшие у противоположных ворот, все же были острее. Чего только стоят два момента Станислава Кулиша, когда он сперва угодил в голкипера из убойной позиции, а затем не сумел замкнуть прострел слева в пяти метрах от линии.

Форвард все же добился своего, когда многоходовая комбинация "Днепра-1" закончилась передачей на дальнюю штангу, где и караулил 20-й номер. Спустя три минуты капитан днепрян Сергей Кравченко ювелирно исполнил штрафной и удвоил преимущество своей команды.

Нельзя сказать, что игра "Сум" впереди была безнадежной. Например, Вадим Яворский мог забивать дважды, когда пробивал метров с двадцати, а перед этим убегал на свидание с голкипером, но был сбит Дмитрием Башлаем. Почему эпизод закончился лишь "горчичником", вопрос точно не к форварду. Когда же футболисты готовились к уходу в раздевалку сольный номер исполнил Виктор Лиховидько, который накрутил троих соперников на пути в их штрафную и пробил с линии. Мяч прошел в считанных сантиметрах выше, а полузащитник еще и получил обидное повреждение.

Второй тайм по большей части проходил в монотонном перекатывании "Днепром-1" мяча поперек поля. Но даже при этом подопечным Михайленко удалось организовать две результативные атаки, одну из которых точным ударом завершил Загальский, а другую увенчал точным ударом Алексей Чичиков.

Сумы — Днепр-1 0:4 (0:2)

Голы: Кулиш (35); Кравченко (38); Загальский (67); Чичиков (79).

Сумы: Штанько, Пинчук, Рафальский, Кохия, Козлов, Вечурко, Луговой, Лиховидько, Бовтрук, В.Шарай (Савин 46), Яворский (Васильченко 76).

Днепр-1: Юрчук (Клищук 81), Чеботаев, Башлай, Логинов, Полевой, Кравченко, Снижко (Панасенко 72), Когут, Чичиков, Назаренко, Кулиш.

Предупреждения: Козлов (31) — Когут (17), Башлай (27)