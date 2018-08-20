Чемпионат Сумщины: анонс матчей субботы

Высшая лига
16:00 Шостка, «Свема»
ФК «Шостка» Шостка - ФК «Гранум» Снежки
16:00 Кролевец, им. Лавринца
ФК «Кролевец» Кролевец - ФК «Тулиголовец» Тулиголовое
17:00 Глухов, стадион «Дружба»
ФК «Велетень» Глухов - ФК «LS Group» В.Сыроватка
Первая лига
16:00 Лебедин
«Лебединец» Лебедин - «Сумбуд-СНАУ» Сумы
17:00 Севериновка
«Колос» Севериновка - «Аграрник-Авангард» Белополье
17:00 Токари
«Украина-Токари» Сумской р-н - «Явор» Краснополье
17:00 Шпотовка
«Кристалл-Локо» Конотопский р-н - «Тростянец-2» Тростянец
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