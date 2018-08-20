Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:27195

Чемпионат Сумщины: анонс матчей субботы

1 сентября пройдут очередные матчи чемпионата области в высшей и первой лиге.

Высшая лига

16:00 Шостка, «Свема»

ФК «Шостка» Шостка - ФК «Гранум» Снежки

16:00 Кролевец, им. Лавринца

ФК «Кролевец» Кролевец - ФК «Тулиголовец» Тулиголовое

17:00 Глухов, стадион «Дружба»

ФК «Велетень» Глухов - ФК «LS Group» В.Сыроватка

Первая лига

16:00 Лебедин

«Лебединец» Лебедин - «Сумбуд-СНАУ» Сумы

17:00 Севериновка

«Колос» Севериновка - «Аграрник-Авангард» Белополье

17:00 Токари

«Украина-Токари» Сумской р-н - «Явор» Краснополье

17:00 Шпотовка

«Кристалл-Локо» Конотопский р-н - «Тростянец-2» Тростянец

Спорт Футбол Чемпионат Сумщины по футболу

По тематике

«Днепр-1» деклассирует «Сумы»
Сегодня 08:18

«Днепр-1» деклассирует «Сумы»

31 августа в матче 7-го тура первенства Украины по футболу в первой лиге ПФК «Сумы» принимал «Днепр-1»....

«Сумы» сыграют в кубке Украины с «Карпатами»
Вчера 17:37

«Сумы» сыграют в кубке Украины с «Карпатами»

Состоялась жеребьевка третьего предварительного этапа розыгрыша Кубка Украины....

Кубок Сум по футболу отправился в село
Вчера 13:11

Кубок Сум по футболу отправился в село

30 августа в Сумах разыграли финал открытого кубка города по футболу....

Матч «Сум» против «Днепра-1» можно посмотреть онлайн (трансляция)
Вчера 12:00

Матч «Сум» против «Днепра-1» можно посмотреть онлайн (трансляция)

Сегодня, 31 августа, в Сумах пройдет матч 7-го тура первенства Украины по футболу в первой лиге между ПФК «Сумы» и...

ПФК «Сумы» подписал двух новичков
30.08.2018 11:41

ПФК «Сумы» подписал двух новичков

После того, как ПФК «Сумы» пришлось попрощаться с рядом ключевых игроков и нескольких поражений, селекционный отдел клуба работает над поиском...

view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
1
В Сумах украинки с арабами боролись на траве — победила дружба (фоторепортаж)
В Сумах украинки с арабами боролись на траве — победила дружба (фоторепортаж)
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.