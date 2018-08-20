На Сумщине произошло ДТП с тремя пострадавшими

Работники полиции прибыли на место происшествия буквально через несколько минут. Вызванные медики осмотрели пассажиров. У одного мальчика констатировали закрытый перелом ключицы, у женщины и другого ребенка - предварительно ушибы мягких тканей головы. Всем им оказана соответствующая медицинская помощь, после чего врачи отпустили их домой. Сам 64-летний водитель не пострадал.
Сейчас в полиции уже открыли уголовное производство, в рамках которого выясняются все причины и обстоятельства аварии.
Правоохранители снова обращаются к водителям транспортных средств с призывом быть ответственными, внимательными и осторожными в пути, безусловно соблюдать правила дорожного движения, избегать рискованных маневров и дорожить своей жизнью и здоровьем, а также жизнью и здоровьем других участников дорожного движения, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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