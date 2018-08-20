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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:0086

На Сумщине произошло ДТП с тремя пострадавшими

Автомобиль «Фиат-Добло» как раз съезжал со спуска, когда у него лопнули два правых колеса. Машина въехала в кювет и перевернулась набок. В салоне авто находились пассажиры - 38-летняя женщина и двое 8-летних детей.

Работники полиции прибыли на место происшествия буквально через несколько минут. Вызванные медики осмотрели пассажиров. У одного мальчика констатировали закрытый перелом ключицы, у женщины и другого ребенка - предварительно ушибы мягких тканей головы. Всем им оказана соответствующая медицинская помощь, после чего врачи отпустили их домой. Сам 64-летний водитель не пострадал.

Сейчас в полиции уже открыли уголовное производство, в рамках которого выясняются все причины и обстоятельства аварии.

Правоохранители снова обращаются к водителям транспортных средств с призывом быть ответственными, внимательными и осторожными в пути, безусловно соблюдать правила дорожного движения, избегать рискованных маневров и дорожить своей жизнью и здоровьем, а также жизнью и здоровьем других участников дорожного движения, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Дтп ДТП с пострадавшими

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