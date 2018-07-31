В Роменском районе открыли новую школу За парты в новопостроенной Герасимовской школе, что на Роменщине, сели 84 школьников, из них 12 первоклассников.

Поздравляя жителей села с новостройкой, директор Департамента образования и науки облгосадминистрации Виктория Гробова отметила, что сегодня проходит всеукраинский марафон - в каждой области открываются новые школы. На Сумщине - это Герасимовская СОШ.

Школа в Герасимовке - единственная в области, помещения которой не реконструированные, а были построен с нуля за последние годы. Решение о строительстве было принято в 2015 году, потому что старое помещение не вмещало всех школьников, и дети вынуждены были учиться в две смены.

Заведение построено в условиях софинансирования за счет государственного бюджета, государственного фонда регионального развития, районного и сельского бюджетов. За три года на это строительство было использовано почти 6 млн грн.

В этом году школьный звонок прозвучал для 84 учеников этой школы.