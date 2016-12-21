Сумчан приглашают на встречу с Олегом Гусевым 2 сентября в 12:00 в пресс-зале футбольного центра «Барса» состоится встреча с украинским футболистом, бывшим полузащитником киевского «Динамо» и сборной Украины, нашим земляком, уроженцем пгт Степановка, воспитанником ДЮСШ «Смена», а ныне ФЦ «Барса» - Олегом Гусевым.

ФЦ «Барса» приглашает своих воспитанников, их родителей, сумчан и гостей города посетить эту встречу. Каждый будет иметь возможность пообщаться со звездой футбола, узнать много интересных моментов из его профессиональной жизни, сфотографироваться на память и получить автограф.

Не пропустите прекрасную возможность приблизиться к футболу изнутри и подарить себе и своим детям замечательный выходной в День города!