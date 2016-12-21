Сумчан приглашают на встречу с Олегом Гусевым

ФЦ «Барса» приглашает своих воспитанников, их родителей, сумчан и гостей города посетить эту встречу. Каждый будет иметь возможность пообщаться со звездой футбола, узнать много интересных моментов из его профессиональной жизни, сфотографироваться на память и получить автограф.
Не пропустите прекрасную возможность приблизиться к футболу изнутри и подарить себе и своим детям замечательный выходной в День города!
Экс-капитан киевского «Динамо», воспитанник сумского футбола Олег Гусев может продолжить карьеру в чемпионате Киевской области....
Киевский клуб подписал контракт с полузащитником Олегом Гусевым сроком на один сезон - до лета 2018 года....
Глава профсоюза футболистов Олег Печерный рассказал, что экс-хавбек "Динамо" Олег Гусев дал согласие возглавить организацию....
Бывший полузащитник «Динамо», воспитанник сумского футбола Олег Гусев продолжает искать себе новый клуб....
Агент Вадим Шаблий рассказал какие есть варианты для продолжения карьеры у его клиента экс-футболиста "Динамо", воспитанника сумского футбола Олега Гусева....