Сумы породнились с Кутаиси

После подписания соглашения Александр Лысенко выразил надежду на тесное сотрудничество в различных областях жизнедеятельности городов - культуре, спорте, туризме, образовании, здравоохранении, местном самоуправлении и экономике.
«Для Сум - это очередной достижение. Надеемся, что это соглашение станет очередным толчком к развитию нашего города», - отметил Александр Лысенко.
Отметим, что Сумы уже сотрудничают с Кутаиси в сфере спортивных обменов для людей с ограниченными возможностями, которые проходят между спортивным клубом «Феникс» и Федерацией инвалидов «Agordzineba - 2002».
Официальную делегацию из города Кутаиси (Грузия) в Сумах кроме начальника департамента по управлению экономическим развитием, коммунальной собственностью и транспортом Георгия Гиоргобиани представляют депутат городского совета Лаша Гвенетадзе и председатель Федерации инвалидов «Agordzineba - 2002» Теймураз Чеишвили.
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