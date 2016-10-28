Сумы породнились с Кутаиси Сегодня, 1 сентября, на торжественной сессии, которая состоялась по случаю Дня города, мэр Сум Александр Лысенко и начальник департамента по управлению экономическим развитием, коммунальной собственностью и транспортом Георгий Гиоргобиани подписали соглашение о сотрудничестве между городами Сумы и Кутаиси.

После подписания соглашения Александр Лысенко выразил надежду на тесное сотрудничество в различных областях жизнедеятельности городов - культуре, спорте, туризме, образовании, здравоохранении, местном самоуправлении и экономике.

«Для Сум - это очередной достижение. Надеемся, что это соглашение станет очередным толчком к развитию нашего города», - отметил Александр Лысенко.

Отметим, что Сумы уже сотрудничают с Кутаиси в сфере спортивных обменов для людей с ограниченными возможностями, которые проходят между спортивным клубом «Феникс» и Федерацией инвалидов «Agordzineba - 2002».

Официальную делегацию из города Кутаиси (Грузия) в Сумах кроме начальника департамента по управлению экономическим развитием, коммунальной собственностью и транспортом Георгия Гиоргобиани представляют депутат городского совета Лаша Гвенетадзе и председатель Федерации инвалидов «Agordzineba - 2002» Теймураз Чеишвили.