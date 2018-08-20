Сумская пляжница вышла в финал чемпионата Украины В Шостке продолжается финальный этап чемпионата Украины по пляжному волейболу.

Напомним: в турнире принимают лучшие команды Украины по рейтинговым очкам, набранным на этапах чемпионата на протяжении всего лета.

Среди участников есть и сумчане. Среди мужских пар сумско-константиновская команда Владимир Кущ / Роман Волков после победы и поражения вчера сегодня проиграла киевско-черкасской паре Антон Дидык / Роман Середа 0:2 (19-21, 11-21) и заняла девятое место.

На два места выше расположились сумчанки Анастасия Лысенко / Дарья Удовенко, которые после вчерашних поражения и победы сегодня сначала выиграли у днепрянок Екатерины Кошелевой и Екатерины Волченко 2:0 (21-18, 21-18), а затем проиграли сумчанке Марине Самодай и киевлянке Диане Луниной 0:2 (9-21, 15-21).

Сумско-киевская же пара после победы в дерби выиграли еще и у обидчиц сумчанок в первом раунде Анны Чечельницкой и Дарьи Романюк 2:0 (21-7, 23-21). Полуфинал против лидеров украинского бич-волея Валентины Давидовой и Евгении Щипковой из Запорожья Марина и Диана выиграли 2:0 (21-11, 21-11). Финал завтра…