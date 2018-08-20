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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:03229

Сумская пляжница стала чемпионкой Украины

Сегодня, 2 сентября, в Шостке завершается финальный этап чемпионата Украины по пляжному волейболу.

В финале женской части сошлись сумско-киевская пара Марина Самодай / Диана Лунина и запорожская Ирина и Инна Махно. В очень напряженном поединке победу одержала «наша» команда 2:1 (21-15, 18-21, 15-11).

Спорт Марина Самодай Пляжный волейбол

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