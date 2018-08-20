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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:30112

Молдованин пытался пересечь границу в багажнике легковушки

В пункте пропуска «Бачевск» молдаванин в своем автомобиле пытался скрыто провезти через границу своего соотечественника.

Осматривая автомобиль марки «VOLVO» российской регистрации, на котором въезжал в Украину гражданин Молдовы, пограничный наряд в багажном отделении транспортного средства между задним сиденьем и стиральной машиной обнаружили пассажира-нелегала - гражданина Молдовы, который, для того чтобы его не заметили пограничники, прикрылся личными вещами.

Пограничники выяснили, что мужчина накануне уже пытался пересечь российско-украинскую границу в этом же пункте пропуска. Однако в отношении него сработала база данных - как оказалось, ему запрещен въезд в Украину сроком на 3 года. После составления необходимых документов ему было отказано в пересечении границы и возвращено в Россию. Чтобы же все-таки попасть в Украину, мужчина решил пересечь границу, спрятавшись в транспортном средстве.

Сейчас за умышленное неисполнение решения о запрете въезда в Украину и за попытку незаконного пересечения государственной границы Украины в отношении 33-летнего иностранца составлены административные материалы по ст. ст. 203-1, 204-1 КУоАП, а также будет принято решение об отказе в пересечении границы и о продлении срока запрета въезда в Украину на 10 лет.

Что касается 35-летнего водителя, то в его действиях содержатся признаки уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) УК Украины. Его пограничники передали работникам Национальной полиции для проведения определенных законодательством следственных мероприятий.

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