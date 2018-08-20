Чемпионат Украины: плюс 4 очка для сумских аматоров

В группе 2 липоводолинский «Альянс» дома сыграл вничью 0:0 с «Факелом» из Липовца (Винницкая обл.). А николаевская «Виктория» в гостях была сильнее МФК «Первомайск» (Николаевская обл.) 4:3 (Голы: Федорченко (25), Сторубльовцев (59), Соломонов (65) - Шевченко (29, 35), Акимов (75), Светличный (85).
После 5 туров «Альянс» с 10 очками по-прежнему на втором месте, «Виктория» после стартовых неудач возвращается в стан лидеров – она четвертая с 7 очками и матчем в запасе.
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