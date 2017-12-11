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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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В Сумах демонтировали еще четыре незаконных МАФа

Комиссия по вопросам освобождения земельных участков от незаконно установленных временных сооружений для осуществления предпринимательской деятельности в пятницу, 31 августа, демонтировали четыре таких объекта.

Соответствующие работы проведены по ул. Интернационалистов, № 18 и ул. Мира, 30 пр. Тараса Шевченко, 20 (временное сооружение ПАО «Укрпочта»); ул. Троицкая, 28 (временное сооружение остановка общественного транспорта).

Общество Демонтаж МАФов

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