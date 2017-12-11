В Сумах демонтировали еще четыре незаконных МАФа

Соответствующие работы проведены по ул. Интернационалистов, № 18 и ул. Мира, 30 пр. Тараса Шевченко, 20 (временное сооружение ПАО «Укрпочта»); ул. Троицкая, 28 (временное сооружение остановка общественного транспорта).
По проспекту Михаила Лушпы демонтировали два временные сооружения....
Комиссия по вопросам освобождения земельных участков от незаконно установленных временных сооружений для осуществления предпринимательской деятельности на территории города Сумы, в...
С улиц Сум убрали еще пять незаконных временных сооружений....
Комиссия по вопросам освобождения земельных участков от незаконно установленных временных сооружений (ВС) для осуществления предпринимательской деятельности в пятницу, 15 декабря,...
Комиссия по вопросам освобождения земельных участков от незаконно установленных временных сооружений для осуществления предпринимательской деятельности демонтировали три таких объекта....