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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:52112

Олег Гусев посетил в Сумах футбольный турнир между четырьмя ветвями власти

Легендарный «динамовец» лично приветствовал сумчан с Днем города 2 сентября во время турнира «Властный футбол», который прошел на площадке ФЦ «Барса».

В рамках визита гость провел пресс-конференцию на базе ФЦ «Барса» и посетил ежегодный турнир по мини-футболу «Властный футбол», который состоялся в рамках празднования Дня города.

Олег Гусев выразил благодарность руководству города и области за создание сумского футбольного центра, а «барсятам» пожелал прилагать максимум усилий для того, чтобы стать известными футболистами, уверенно идти к цели, и верить в осуществление желаний.

«Нужно создавать муниципальный клуб, который будет базироваться на воспитанниках сумской футбольной школы, - отметил во время встречи Олег Гусев. - Выпускается много молодых спортсменов, а команд мастеров в Сумской области почти не осталось. Сумским футболистам трудно развиваться в городе или области. А так будет своя команда сначала второй лиги, а затем, уже с приобретенным опытом, и первой. Обязательно в составе должна быть подавляющее большинство сумских футболистов и несколько киевских или днепровских».

По поводу личной карьеры футболист рассказал, что через несколько дней должен подписать контракт с «Динамо» и тренировать команду U21. Также «динамовец» поделился секретами личного успеха, что больше всего интересовало юных футболистов.

После пресс-конференции состоялся уже традиционный турнир по мини-футболу «Властный футбол» среди представителей четырех ветвей власти: «Фемида» - команда сумских судов, «Четверта влада» - журналисты и полиграфисты, депутаты Сумского горсовета и представители структурных подразделений горсовета.

В первом полуфинале встретились сумские депутаты и сборная сумских медийщиков и полиграфистов. Благодаря голам Вадима Пивненко и Максима Новикова и дублю Александра Короля победу в этом матче праздновала «Четверта влада».

Благодаря хет-трику Сергея Лозовягина во втором полуфинале сумские судьи победили сумских чиновников.

В «бронзовом» матче чиновники повели в счете после голов Станислава Кононенко и Андрея Антоненко. Но победу чиновники не удержали - победу депутатам принесли точные удары трех Дмитриев - Лантушенко, Амосова и Наталухи.

По схожему сценарию состоялся финальный матч: благодаря голу Александра Короля журналисты повели в счете, после чего пропустили четыре гола - дважды отличился Александр Сиробаба, по разу Богдан Курашов и Сергей Лозовягин.

Лучшими игроками турнира признаны Андрей Антоненко («Сумские чиновники»), Дмитрий Наталуха (Сборная депутатов), Александр Король («Четверта влада») и Сергей Лозовягин («Фемида»).

Спорт Олег Гусев Футбол

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