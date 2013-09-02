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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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В Сумах отметили 75-ю годовщину освобождения города от нацистских захватчиков

2 сентября в Сумах традиционно почтили память воинов, погибших в боях за освобождение Сум и горожан, пострадавших от действий нацистских оккупантов.

Вспомнить всех погибших за мир на родной земле, поклониться их могилам собрались представители городской и областной власти, Генеральный Консул Республики Польша в Харькове Януш Яблонский, ветераны, военнослужащие и неравнодушные сумчане и гости нашего города.

Мероприятия начались у памятного знака Героям Небесной Сотни, к подножию которого руководство города и области возложили цветы. После вместе с сумчанами и гостями города чиновники отправились к городскому кладбищу, где отдали дань погибшим в зоне проведения АТО, а также поклонились братской могиле «Мать-Родина» и памяти погибших польских воинов.

После присутствующие приняли участие в торжественном митинге «Война отгремела и память жива» и возложили цветы к Мемориалу Славы.

Присутствующие минутой молчания почтили Героев всех времен, отдавших свои жизни за свободу родной земли и народа. Народный любительский хор Старосельского СДК, воспитанники Государственного лицея-интерната с усиленной военно-физической подготовкой «Кадетский корпус» им. И. Г. Харитоненко и детская казацкая чота школы № 25 по случаю праздника подарили присутствующим творческие номера, а военные подразделения Сум прошли торжественным маршем.

Далее в честь памяти воинов артиллеристов, погибших в зоне АТО, руководство города и области вместе с военнослужащими 27-й реактивной артиллерийской бригады и рядовыми сумчанами возложили цветы к памятному знаку погибшим воинам-артиллеристам.

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