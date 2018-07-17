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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:3045

Сумские лучники выступили на чемпионате Европы

1 сентября в Легнице (Польша) завершился чемпионат Европы по стрельбе из лука.

В нем приняли участие и трое сумчан. Студентка СумГПУ им. А.С.Макаренко Анастасия Павлова заняла пятое место, Полина Родионова была девятой. В составе команды вместе с Вероникой Марченко Анастасия и Полина заняли восьмое место. В миксте с Георгием Иваницким Анастасия заняла 17-ое место.

Алексей Гунбин в индивидуальных стрельбах занял восьмое место, проиграв ф ¼ финала будущему чемпиону. А в команде с Георгием Иваницким и Виктором Рубаном занял 9-ое место.

Спорт Стрельба из лука

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