Сумские лучники выступили на чемпионате Европы

В нем приняли участие и трое сумчан. Студентка СумГПУ им. А.С.Макаренко Анастасия Павлова заняла пятое место, Полина Родионова была девятой. В составе команды вместе с Вероникой Марченко Анастасия и Полина заняли восьмое место. В миксте с Георгием Иваницким Анастасия заняла 17-ое место.
Алексей Гунбин в индивидуальных стрельбах занял восьмое место, проиграв ф ¼ финала будущему чемпиону. А в команде с Георгием Иваницким и Виктором Рубаном занял 9-ое место.
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