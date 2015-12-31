В Сумах прошел чемпионат города по пейнтболу В воскресенье, 2 сентября, в детском парке «Сказка» на площадке ПК «Ко Барс» состоялся 13-й открытый чемпионат Сум по пейнтболу.

Соревновались за звание чемпиона 5 сумских команд (в игре до двух побед). Чемпионство с перевесом в 1 зачетный балл завоевала команда «Одинокий волк» (Колесник Олесь, Фесенко Андрей, Пилипец Александр). Второй была команда «ИгорьКо» (Игорь Токарев, Игорь Кобзарь, Костя Руденко), «бронза» досталась новичкам – «Карбунка» (Виталий Бобошко, Руслан Марусиченко, Богдан Гоманенко). «Dinasty» - четвертае, «Сладкий рулетик» замкнул пятерку.

После командной части чемпионата была проведена личное первенство «Top Gun». Игры проходили по Олимпийской системе. Победив Илью Никоненко, третьим стал Евгений Суходуб. А победу одержал самый старший игрок на турнире Игорь Кобзарь, который в финальной игре переиграл Руслана Марусиченко.

Все призеры были награждены кубками, медалями, грамотами, а также приятными призами от спонсоров турнира.