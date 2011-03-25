Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:03104

На День города в Сумах определили лучшего кондитера

На День города для сумчан провели городской конкурс «Лучший сумской кондитер»

Состоялся он 1 сентября на площади Независимости.

Участие в нем приняли лучшие кондитеры заведений ресторанного хозяйства города и учебных заведений.

Всего было представлено 11 «сладких» работ. Победителей определяли в номинациях: «Родной город Сумы», «Сказочный мир или Мое детство», «Сладкие фантазии» и «Сладкие фантазии среди начинающих». Пока жюри выбирало лучшие работы, зрители наслаждались мастерством двукратного чемпиона Украины и финалиста международных соревнований по флейрингу Игоря Никоненко, который представил яркое бармен-шоу, а потом угостил желающих оригинальными коктейлями.

«Изюминку» конкурсу добавило и шоу «Пицца мастеров» от ресторана Челентано и сладкий сюрприз от ООО «Сумская паляниця» - 30-килограммовый торт.

В номинации «Родной город Сумы» победу одержала торговая марка «Vanilla», «Сказочный мир или Мое детство» - развлекательный комплекс «Здыбанка», «Сладкие фантазии» - ресторан «Сажа». Среди начинающих в этой номинации победила дружба. Завершилось мероприятие поеданием конкурсных изделий и торта от ООО «Сумская паляниця».

Досуг Кондитеры Торты

По тематике

25.03.2011 13:20

В Сумах выбрали лучшего кондитера

Юлия Зюзько из Сумского центра профессионально-технического образования пищевых технологий, торговли и ресторанного сервиса стала победителем второго этапа Всеукраинского конкурса профессионального...

Новости

Сумчан запрошують на презентацію книги сумчанки-мандрівниці
Сегодня 11:47
Копы задержали разбойников, которые ножом угрожали сумчанину
Сегодня 11:34
В Сумах почтили память погибших от российских «Смерчей» сумских артиллеристов
Сегодня 11:21
В Сумах определили самых-самых силачей
Сегодня 11:07
На День города в Сумах определили лучшего кондитера
Сегодня 11:03
В Сумах прошел чемпионат города по пейнтболу
Сегодня 10:44
Сумские лучники выступили на чемпионате Европы
Сегодня 10:30
В Сумах отметили 75-ю годовщину освобождения города от нацистских захватчиков
Сегодня 10:10
Олег Гусев посетил в Сумах футбольный турнир между четырьмя ветвями власти
Сегодня 09:52
В Сумах демонтировали еще четыре незаконных МАФа
Сегодня 09:31
Чемпионат Украины: плюс 4 очка для сумских аматоров
Сегодня 09:01
Молдованин пытался пересечь границу в багажнике легковушки
Сегодня 08:30
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
1
В Сумах украинки с арабами боролись на траве — победила дружба (фоторепортаж)
В Сумах украинки с арабами боролись на траве — победила дружба (фоторепортаж)
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.