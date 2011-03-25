На День города в Сумах определили лучшего кондитера На День города для сумчан провели городской конкурс «Лучший сумской кондитер»

Состоялся он 1 сентября на площади Независимости.

Участие в нем приняли лучшие кондитеры заведений ресторанного хозяйства города и учебных заведений.

Всего было представлено 11 «сладких» работ. Победителей определяли в номинациях: «Родной город Сумы», «Сказочный мир или Мое детство», «Сладкие фантазии» и «Сладкие фантазии среди начинающих». Пока жюри выбирало лучшие работы, зрители наслаждались мастерством двукратного чемпиона Украины и финалиста международных соревнований по флейрингу Игоря Никоненко, который представил яркое бармен-шоу, а потом угостил желающих оригинальными коктейлями.

«Изюминку» конкурсу добавило и шоу «Пицца мастеров» от ресторана Челентано и сладкий сюрприз от ООО «Сумская паляниця» - 30-килограммовый торт.

В номинации «Родной город Сумы» победу одержала торговая марка «Vanilla», «Сказочный мир или Мое детство» - развлекательный комплекс «Здыбанка», «Сладкие фантазии» - ресторан «Сажа». Среди начинающих в этой номинации победила дружба. Завершилось мероприятие поеданием конкурсных изделий и торта от ООО «Сумская паляниця».