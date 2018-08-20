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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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В Сумах определили самых-самых силачей

1 сентября на Театральной площади в Сумах состоялся чемпионат города по силовому многоборью среди мужчин и женщин.

Соревновались самые сильные спортсмены города Сумы.

Среди женщин:

1 место - Лишневская Виктория (Результаты: арм-овер-арм - 25,5 с, прогулка фермера 40 м - 22 с; таерфлип 4 об. - 18,3 с; тяга аксель-грифа 75 кг - 31 раз).

2 место - Гура Юлия (Результаты: арм-овер-арм - 19,3 с, прогулка фермера 40 м - 25,7 с; таерфлип 4 об. - 16,9 с; тяга аксель-грифа 75 кг - 29 раз).

3 место - Спирина Анна (Результаты: арм-овер-арм - 31 с, прогулка фермера 40 м - 23,4 сек; таерфлип 4 об. - 17,1 с; тяга аксель-грифа 75 кг - 29 раз).

Среди мужчин:

1 место - Дмитриев Андрей (Результаты: арм-овер-арм - 30,9 с, овер-хед - 4 упражнения за 30 сек, прогулка фермера - 17,4 с; таерфлип 4 об. - 18,6 с; карусель Конана - 8 секторов).

2 место - Бодарь Алексей (Результаты: арм-овер-арм - 31,8 с, овер-хед - 3 упражнения за 31,6 сек, прогулка фермера - 23,1 с; таерфлип 4 об. - 26,6 с; карусель Конана - 5 секторов).

3 место - Слободюк Евгений (Результаты: арм-овер-арм - 12 с, овер-хед - 2 упражнения за 11 с, прогулка фермера - 23,6 с; таерфлип 4 об. - 23,6 сек; карусель Конана - 3 сектора).

Чемпионат провели Федерация богатырского многоборья под руководством ЗТУ Красилова Андрея, Федерация пауэрлифтинга г. Сумы под руководством ЗТУ Могильникова Павла, отдел по делам молодежи и спорта Сумского горсовета.

Спорт Силовое многоборье

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31.08.2018 13:12

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